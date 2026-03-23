В Нижегородском кремле снова открыли круговой маршрут

Круговой маршрут по боевому ходу стены заработал в Нижегородском кремле с 18 марта, сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области. Развитие туристической деятельности — одна из задач нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
Прогулка по боевому ходу Нижегородского кремля позволяет посетителям в полной мере ощутить масштаб древнего сооружения. Протяженность кругового маршрута, который доступен для посещения в теплый период года, превышает 2 км. Перепад высот на отдельных участках — 56 м. Посетители музея-филиала Нижегородского музея-заповедника могут не только полюбоваться живописными видами на город, но и посетить исторические выставки внутри башен.
Длительность маршрута сейчас зависит от продолжительности светового дня и будет постепенно увеличиваться. График для посещения с 18 по 31 марта — с 10:00 до 18:00, с 1 по 20 апреля — с 10:00 до 19:00, а с 21 апреля — с 10:00 до 20:00.
Билет на летний музейный маршрут действует в течение двух дней, что позволяет посетителям осмотреть не только стену, но и музейные экспозиции в башнях кремля. Так, в Дмитриевской башне сейчас работает выставка «Музей 130. Сохраняем историю с 1896 года», рассказывающая про этапы становления музея. В Никольской башне можно ознакомиться с жизнью и бытом средневекового города на постоянной выставке «Град на усть Оки».
«В этом году у нас большие планы на развитие Нижегородского кремля. Старт обновленного летнего музейного маршрута — один из важных шагов в юбилейный для нашего музея год. К 130-летию Нижегородского музея-заповедника нам особенно важно показать преемственность традиций и то, как крепость будучи памятником фортификации превращается в современное культурное пространство, оставаясь при этом великим памятником русского зодчества», — отметил генеральный директор музея-заповедника Юрий Филиппов.
