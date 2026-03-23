Нижний Новгород примет Совет глав регионов ПФО по вопросам демографии

Нижний Новгород станет площадкой для проведения масштабного Совета с участием глав регионов Приволжского федерального округа. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин в своём канале в MAX. Ключевой темой встречи станет демографическая ситуация на сельских территориях и выработка новых решений для выполнения национальных целей, определенных Президентом России.
Глава региона отметил, что Нижегородская область готова поделиться собственными наработками в сфере поддержки материнства и детства, о которых ранее докладывали главе государства. По словам Никитина, проблемы сельской демографии требуют комплексного подхода, включая создание комфортной среды и достойных условий жизни в рамках действующих национальных проектов. Опыт соседних регионов ПФО также станет важной частью дискуссии для внедрения наиболее эффективных практик.
Губернатор подчеркнул символичность проведения встречи в Поволжье, отметив необходимость возрождения традиционных ценностей родительства. В работе Совета примут участие представители федеральных органов власти, что позволит выстроить прямой диалог между регионами и центром для оперативного решения кадровых и социальных вопросов на селе.
Ранее сообщалось, что даты конференции ЦИПР-2026 в Нижнем Новгороде перенесли.