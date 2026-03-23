Глеб Никитин пригласил нижегородцев принять участие в формировании новой Народной программы «Единой России»

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин пригласил жителей региона принять участие в формировании новой Народной программы «Единой России». Пост он опубликовал в своем официальном канале MAX.
Напомним, программа, в основу которой легли более 200 тысяч инициатив, была сформирована в 2021 году.
«Пять лет назад мы начали большой путь, определив ключевые приоритеты развития вместе с жителями Нижегородской области. За все это время было многое сделано, но мы понимаем, что меняются обстоятельства, появляются новые вызовы, на которые необходимо реагировать. Опираясь на мнение жителей региона, мы приступаем к формированию новой программы. Поделитесь своими предложениями, как можно улучшить разные сферы общественной жизни. Ваше мнение — это основа эффективных решений», — написал губернатор.
Он добавил, что жители в Народной программе — полноценные участники. Они вовлечены в каждый этап: от формирования пунктов программы до контроля за тем, как выполняются обещания.
Ранее «Единая Россия» отчиталась о реализации Народной программы в Нижегородской области.