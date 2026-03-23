Мясо-призрак: 16,5 тонны фантомной говядины «оформил» лжеветврач в Нижегородской области

«Все материалы дела по несанкционированному доступу и фантомной деятельности в системе переданы в ГУ МВД России по Нижегородской области», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Как выяснили проверяющие, 19 марта некто, назвавшийся ветврачом второй категории и действовавший от имени ООО «Агробизнес», зарегистрировал в системе ввод в оборот бескостной замороженной говядины. В документах значились площадки в Гагинском, Пильнинском, Сеченовском и Краснооктябрьском округах. Общий вес партии превысил 16 тонн.
Но у продукции не оказалось реальных производителей. Предприятия, от имени которых якобы поступало мясо, его никогда не выпускали. А фирма-поставщик из Калужской области, указанная в сопроводительных бумагах, прекратила существование еще до того, как эта партия появилась в системе.
Учетная запись лжеветврача аннулирована, все электронные сертификаты признаны недействительными. Материалы переданы в полицию — там теперь разбираются, кто и зачем пытался провести через цифровую систему партию «фантомного» мяса, которое могло бы уйти в розницу.
