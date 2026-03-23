Мясо-призрак: 16,5 тонны фантомной говядины «оформил» лжеветврач в Нижегородской области

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 марта, ФедералПресс. Ни одного килограмма реального мяса, зато 16,5 тонны в документах. Россельхознадзор обнаружил в Нижегородской области схему с фантомной говядиной, которую неизвестный под видом ветеринарного врача пытался легализовать через государственную систему «ВетИС».

«Все материалы дела по несанкционированному доступу и фантомной деятельности в системе переданы в ГУ МВД России по Нижегородской области», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Как выяснили проверяющие, 19 марта некто, назвавшийся ветврачом второй категории и действовавший от имени ООО «Агробизнес», зарегистрировал в системе ввод в оборот бескостной замороженной говядины. В документах значились площадки в Гагинском, Пильнинском, Сеченовском и Краснооктябрьском округах. Общий вес партии превысил 16 тонн.

Но у продукции не оказалось реальных производителей. Предприятия, от имени которых якобы поступало мясо, его никогда не выпускали. А фирма-поставщик из Калужской области, указанная в сопроводительных бумагах, прекратила существование еще до того, как эта партия появилась в системе.

Учетная запись лжеветврача аннулирована, все электронные сертификаты признаны недействительными. Материалы переданы в полицию — там теперь разбираются, кто и зачем пытался провести через цифровую систему партию «фантомного» мяса, которое могло бы уйти в розницу.

Ранее «ФедералПресс» писал о том, что с начала года инспекторы Россельхознадзора провели 26 рейдов в нижегородских хозяйствах, и почти в трети случаев (9) выявили нарушения ветеринарных правил содержания скота.

Фото: ФедералПресс / Наталья Оксак.