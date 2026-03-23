В Прикамье продлят льготу на оплату ЖКУ до 2029 года

В Пермском крае планируют продлить действие льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг до конца 2029 года. Этот вопрос депутаты рассмотрят в апреле на заседании Законодательного собрания. Инициативу внесли представители фракции «Единая Россия».
Сейчас льгота позволяет уменьшить долю расходов на оплату ЖКУ: вместо 22% от дохода применяется сниженный норматив в 18%. Предлагается сохранить такие условия и продлить их действие до 31 декабря 2029 года.
Поддержка предназначена для отдельных категорий граждан. Среди них:
— одинокие родители, воспитывающие несовершеннолетних детей;
— одинокие неработающие пенсионеры по возрасту;
— семьи, где живут только неработающие пенсионеры;
— неработающие пенсионеры с длительным стажем работы в угольной промышленности, проживающие в ряде территорий Прикамья;
— труженики тыла;
— люди, награждённые за труд в годы Великой Отечественной войны.
Также законопроект предусматривает продление правил расчёта нормативной площади жилья, которые используются при назначении субсидий на оплату ЖКУ для одиноких пенсионеров и семей из двух неработающих пенсионеров, не имеющих других мер соцподдержки.