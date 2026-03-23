На Урале мотофестиваль станет трехдневным

Фестиваль мотокультуры «Движение» впервые будет проводиться на протяжении трех дней. Байкеры заполонят улицы с 5 по 7 июня. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга.
— Прошлогодние фестивали получились масштабными, яркими и запоминающимися, — говорит глава Екатеринбурга Алексей Орлов. — Любители мотоспорта и уральцы ждут это событие.
Председатель ассоциации «Федерация свободных байкеров» Владимир Кашкин рассказал, что ожидается 160 тысяч зрителей. В заездах и мероприятиях примут участие до шести тысяч мотоциклистов.
Планируется, что будут включены события международного уровня. Впервые проведут женский мотофорум.
Зона зрелищных выступлений также будет расширена. Уральцам продемонстрируют новые модели мотоциклов, а также экипировки. Фестиваль займет центр Екатеринбурга, Музейный комплекс в Верхней Пышме.
Эндуро гонки перенесут с улицы 8 Марта в Исторический сквер для удобства горожан.