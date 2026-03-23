Потерянную сыном жительницу Воронежа нашли полицейские

Полицейские разыскали в Воронеже 50-летнююженщину, которую объявил пропавшей без вести ее 31-летний сын, проживающий в Туле. Мужчина последний разобщался с матерью еще 3 февраля. В тот день она просила по телефону перевести денег на продукты, после чего пропала.
Сын тревожился не напрасно — жительница Воронежа вела асоциальный образ жизни и часто меняла сожителей.
Пропавшую нашли 16 марта обнаружили в съёмной квартире на Ленинском проспекте — она находилась там вместе с подругой, рассказали в воронежской полиции. Женщину доставили женщину в отдел полиции, где передали её прибывшему сыну.