Донские полицейские за день спасли 9 тысяч раков. В мероприятиях участвовали сотрудники полиции, Управления на транспорте МВД по СКФО и инспекторы Нижнедонского отдела рыбоохраны.
В Ростовской области в рамках межведомственной операции «Путина — 2026» прошли масштабные рейды, направленные на выявление случаев незаконного вылова водных биоресурсов.
Для проведения проверок в акватории двух водохранилищ задействовали более десяти плавсредств и беспилотные летательные аппараты. По данным ГУ МВД РО, за один день из водоёмов изъяли свыше 460 сетей и раколовных ловушек.
Из браконьерских орудий лова спасли и вернули в естественную среду обитания более 450 особей рыб и около 9 тысяч раков. Предотвращённый ущерб оценили примерно в 1 миллион рублей.
Оперативно‑профилактические мероприятия на водоёмах региона продолжаются: их цель — не только изъять незаконные орудия лова, но и привлечь браконьеров к уголовной ответственности.