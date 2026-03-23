Донские полицейские за день спасли 9 тысяч раков

В мероприятиях участвовали сотрудники полиции, Управления на транспорте МВД по СКФО и инспекторы Нижнедонского отдела рыбоохраны.

В Ростовской области в рамках межведомственной операции «Путина — 2026» прошли масштабные рейды, направленные на выявление случаев незаконного вылова водных биоресурсов.

Для проведения проверок в акватории двух водохранилищ задействовали более десяти плавсредств и беспилотные летательные аппараты. По данным ГУ МВД РО, за один день из водоёмов изъяли свыше 460 сетей и раколовных ловушек.

Из браконьерских орудий лова спасли и вернули в естественную среду обитания более 450 особей рыб и около 9 тысяч раков. Предотвращённый ущерб оценили примерно в 1 миллион рублей.

Оперативно‑профилактические мероприятия на водоёмах региона продолжаются: их цель — не только изъять незаконные орудия лова, но и привлечь браконьеров к уголовной ответственности.