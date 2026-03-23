В Калининградской области насчитали более 2,9 тыс. га полей, которые зарастают и не используются

Данные о собственниках передали в налоговые органы.

В 2025 году в Калининградской области выявлено множество полей, которые не используются для сельскохозяйственного производства. Все они зарастают сорняками и кустарниками. Всем землепользователям были выданы предписания об устранении нарушений, но они не исполнены. В итоге в этом году в налоговые органы направлена информация о 114 участках площадью более 2,9 тыс. га. Собственников ждет повышенная ставка земельного налога. Об этом сообщает пресс-служба регионального Россельхознадзора.

Отмечается, что в прошлом году сумма доначисленного за 2024 год налога только по 12 земельным участкам сельхозназначения составила более 133 тыс. рублей.

Земельные участки с/х назначения облагаются налогом по льготной ставке — 0,3% от их кадастровой стоимости, при условии использования земли. Но если поле не используется и запущено, налоговая ставка увеличивается в 5 раз и составляет 1,5% от кадастровой стоимости.