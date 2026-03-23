В Калининградской области насчитали более 2,9 тыс. га полей, которые зарастают и не используются

В 2025 году в Калининградской области выявлено множество полей, которые не используются для сельскохозяйственного производства. Все они зарастают сорняками и кустарниками. Всем землепользователям были выданы предписания об устранении нарушений, но они не исполнены. В итоге в этом году в налоговые органы направлена информация о 114 участках площадью более 2,9 тыс. га. Собственников ждет повышенная ставка земельного налога. Об этом сообщает пресс-служба регионального Россельхознадзора.