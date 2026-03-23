Четыре грузовика с гуманитарным грузом отправили в зону СВО из Нижнего Новгорода

Четыре грузовика с гуманитарной помощью отправили в зону спецоперации от Нижегородской области.

Источник: Живем в Нижнем

Четыре грузовика с гуманитарной помощью выехали в зону проведения спецоперации из Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Груз отправили с территории Староярмарочного собора в Нижнем Новгороде 23 марта. Для военнослужащих подготовили продукты, средства бытовой химии, спальные мешки, книги, маскировочные сети, генераторы, строительные материалы.

Перед отправкой груза протоиерей Александр Малафеев совершил молебен. В мероприятии приняли участие губернатор Глеб Никитин, общественники и волонтеры.

От Нижегородской епархии участникам СВО передали иконы, духовную литературу, стройматериалы. Общий вес груза составляет порядка 25 тонн, его отправили в ЛНР, ДНР и Брянскую область.

Напомним, еще одна группа нижегородских добровольцев пополнила войска беспилотных систем.