Четыре грузовика с гуманитарным грузом отправили в зону СВО из Нижнего Новгорода

Четыре грузовика с гуманитарной помощью выехали в зону проведения спецоперации из Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Груз отправили с территории Староярмарочного собора в Нижнем Новгороде 23 марта. Для военнослужащих подготовили продукты, средства бытовой химии, спальные мешки, книги, маскировочные сети, генераторы, строительные материалы.
Перед отправкой груза протоиерей Александр Малафеев совершил молебен. В мероприятии приняли участие губернатор Глеб Никитин, общественники и волонтеры.
От Нижегородской епархии участникам СВО передали иконы, духовную литературу, стройматериалы. Общий вес груза составляет порядка 25 тонн, его отправили в ЛНР, ДНР и Брянскую область.
