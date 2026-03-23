Нижегородцам рассказали о необычных обитателях нижегородской станции аэрации

Нижегородская станция аэрации стала настоящим домом для братьев наших меньших. Об этом сообщает администрация Нижнего Новгорода.
С 1974 года станция аэрации выполняет роль ключевых очистных сооружений в Нижнем Новгороде. Но кроме этого у объекта появилась еще одна функция — станция стала местом комфортного обитания для представителей природы.
Хоть лед на водоемах только начинает таять с приходом весны, на озере рядом со станцией аэрации уже замечают уток. Они давно обосновались в тихих местах на открытых каналах станции и в этом году традиционно начали делиться на пары для выведения потомства.
Среди пушистых охранников станции нижегородцы не редко встречают долгожительницу собаку-талисмана Старушку. Помогает ей молодая преемница Альфа. Так, станцию аэрации защищают сразу с трех сторон — с воды, с земли и с воздуха — там постоянно кружат птицы.