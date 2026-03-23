В небе над Саровом пройдут запланированные полеты авиации 24 марта

В Сарове 24 марта пройдут плановые полеты самолетов. Об этом сообщили в администрации закрытого административно-территориального образования (ЗАТО). Согласно официальной информации, воздушные суда будут находиться в небе над городом в период с 10:00 до 14:00.
Мероприятия носят штатный характер и проводятся в рамках выполнения поставленных задач. Представители местной власти подчеркивают, что поводов для беспокойства у населения нет, так как все маневры были согласованы заранее.
