Администрация района Воронежской области заплатит 30 тысяч пострадавшей от бездомной собаки девочке

Суд удовлетворил иск прокуратуры к местной администрации.

Источник: Комсомольская правда

Администрация Верхнемамонского района Воронежской области заплатит 30 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда 11-летней девочке, на которую в декабре прошлого года на улице напала бездомная собака. Пес сильно напугал и укусил школьницу.

Права потерпевшей защитила прокуратура района, которая обратилась с иском в суд о возмещении причиненных ребенку моральных и физических страданий.

— В соответствии с действующим законодательством полномочия по организации мероприятий по мониторингу, выявлению, отлову и содержанию безнадзорных животных возлагаются на органы местного самоуправления, — пояснили в прокуратуре.

23 марта 2026 года суд удовлетворил исковые требования прокурора.