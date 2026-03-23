Администрация района Воронежской области заплатит 30 тысяч пострадавшей от бездомной собаки девочке

Администрация Верхнемамонского района Воронежской области заплатит 30 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда 11-летней девочке, на которую в декабре прошлого года на улице напала бездомная собака. Пес сильно напугал и укусил школьницу.
Права потерпевшей защитила прокуратура района, которая обратилась с иском в суд о возмещении причиненных ребенку моральных и физических страданий.
— В соответствии с действующим законодательством полномочия по организации мероприятий по мониторингу, выявлению, отлову и содержанию безнадзорных животных возлагаются на органы местного самоуправления, — пояснили в прокуратуре.
23 марта 2026 года суд удовлетворил исковые требования прокурора.