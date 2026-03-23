Несанкционированные свалки убрали в Ростове по запросу прокуратуры

Несанкционированные свалки ликвидировали после проверки в Первомайском районе Ростова-на-Дону, сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.
Мусорные очаги с твердыми коммунальными отходами нашли вблизи жилых домов на улицах Плужной и Шостаковича. Специалисты надзорного ведомства выяснили, что меры по уборке свалок не принимаются.
Главе органа местного самоуправления внесли представление. Также виновное должностное лицо привлекли к ответственности по части 1 статьи 6.3 КоАП РФ («Нарушение законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения»).
После вмешательства прокуратуры свалки устранили.
