Курс на Красное море: Краснодар встретил первый рейс египетской AlMasria Universal Airlines

23 марта международный аэропорт Краснодар официально расширил свою международную программу. В воздушной гавани торжественно встретили первый борт египетской авиакомпании AlMasria Universal Airlines, которая связала столицу Кубани с солнечным Шарм-эль-Шейхом.
Теперь планировать отдых на Красном море станет еще проще. Полеты авиакомпании AlMasria будут выполняться раз в неделю — по понедельникам. График составлен так, чтобы туристы не теряли ни одного дня отпуска:
— з Шарм-эль-Шейха: вылет в 04:30, прибытие в Краснодар в 09:00 (время местное).
— из Краснодара: вылет в 10:30, прибытие на египетский курорт в 14:00 (время местное).
С приходом нового перевозчика частота вылетов в Египет из Краснодара заметно увеличилась. Напомним, что на данном направлении также успешно работает авиакомпания Nesma Airlines, чьи чартеры отправляются по вторникам и пятницам. Таким образом, у жителей Кубани теперь есть возможность выбирать из трех удобных дат в неделю.
«Возобновление полетов AlMasria Universal Airlines — это важный шаг для расширения нашей маршрутной сети. Это предоставляет пассажирам гибкость в планировании путешествий и делает популярные египетские курорты еще доступнее», — отметили в пресс-службе аэропорта Краснодар.