В Калининграде нашли подрядчика для ремонта улицы Полоцкой. Результаты аукциона опубликовали на сайте госзакупок.
Заявки на участие в торгах подали две компании. Победителем признали ООО «Мосинжиниринг». Организация проведёт ремонт по начальной цене контракта — за 62,9 миллиона рублей.
Подрядчику предстоит выполнить работы на участке улицы Полоцкой от Ленинского проспекта до дома № 64. Специалисты отремонтируют проезжую часть и тротуары, приведут в порядок въезды и парковку. Работы нужно выполнить в течение 220 дней с даты заключения контракта.
Компания «Мосинжиниринг» также занималась ремонтом других улиц Калининграда. Среди них — Галицкого, Орудийная, Майской, Красная.
Ранее глава городской администрации Елена Дятлова рассказывала, какие дороги приведут в порядок в Калининграде в 2026 году. В список вошли Печатная, Серпуховская и транспортный узел Невского — Дадаева. Также в городе планируют закончить работы на улицах Летней и Орудийной.