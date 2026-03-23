Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининграде нашли подрядчика для ремонта улицы Полоцкой

Работы выполнит ООО «Мосинжиниринг» за 62,9 млн рублей.

В Калининграде нашли подрядчика для ремонта улицы Полоцкой. Результаты аукциона опубликовали на сайте госзакупок.

Заявки на участие в торгах подали две компании. Победителем признали ООО «Мосинжиниринг». Организация проведёт ремонт по начальной цене контракта — за 62,9 миллиона рублей.

Подрядчику предстоит выполнить работы на участке улицы Полоцкой от Ленинского проспекта до дома № 64. Специалисты отремонтируют проезжую часть и тротуары, приведут в порядок въезды и парковку. Работы нужно выполнить в течение 220 дней с даты заключения контракта.

Компания «Мосинжиниринг» также занималась ремонтом других улиц Калининграда. Среди них — Галицкого, Орудийная, Майской, Красная.

Ранее глава городской администрации Елена Дятлова рассказывала, какие дороги приведут в порядок в Калининграде в 2026 году. В список вошли Печатная, Серпуховская и транспортный узел Невского — Дадаева. Также в городе планируют закончить работы на улицах Летней и Орудийной.