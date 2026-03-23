В Калининградской области 95 молодых семей получили свидетельства на приобретение жилья. Объем финансирования из бюджетов всех уровней составил 125 миллионов рублей. Выдача документов по программе «Молодая семья» на этот года завершена, сообщает пресс-служба областного правительства.
Деньги семьи смогут использовать для покупки или строительства жилья, направить на первоначальный взнос или погашения ипотеки.
В 2025 году с помощью программы в Калининградской области улучшили жилищные условия 108 семей, из них 36 — многодетные.
Внимание! До 31 мая в муниципалитетах принимают заявления на включение в программу в 2027 году. Есть правила. Например, возраст супругов (либо родителя в неполной семье) не должен превышать 35 лет. Размер социальной выплаты зависит от количества членов молодой семьи и норматива стоимости квадратного метра жилья.
Условия — на сайте минстроя и ЖКХ региона.