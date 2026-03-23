В Москве вручили награды лидерам энергосбытового сервиса

В жюри премии вошли представители федеральных министерств и профильных ведомств, а также руководители гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний. Победителем в номинации «Мост к клиенту» стала «ТНС энерго Ростов-на-Дону», получившая высшую награду. Компания представила проект, направленный на развитие взаимодействия с потребителями через выездные образовательные мероприятия и гибридные консультации. Сообщается, что в 2025 году специалисты провели 1 372 мероприятия, охватив более 250 муниципальных образований Ростовская область. Ведущий экономист предприятия Татьяна Пономарева была отмечена в номинации «Лидер клиентской культуры». Отметим, что высокая оценка профессионального сообщества свидетельствует о признании эффективных подходов донского гарантирующего поставщика к работе с потребителями, которые формируют новые стандарты обслуживания в отрасли. Федеральное признание стимулирует компанию и дальше внедрять современные практики, направленные на повышение лояльности и удобства клиентов.