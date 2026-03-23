Разработан материал для полноцветного лазерного освещения

Разработка решает одну из ключевых проблем лазерного освещения. Как отмечают авторы, лазерные источники света превосходят светодиодные по мощности и яркости, а их эффективность почти не снижается при росте силы тока. Поэтому сверхъяркие белые лазерные диоды рассматриваются для автомобильных фар, прожекторов для авиационных, подводных и надводных аппаратов, а также для поисково-спасательных работ. Однако распространенные зелено-желтые люминофоры не позволяют получать полноцветное освещение, близкое к солнечному, и при лазерном возбуждении быстро перегреваются, из-за чего падают яркость и контрастность, а сам материал разрушается. По данным ученых, максимальная цветопередача достигается при замене 10−20% атомов алюминия атомами галлия. При более высоком содержании галлия люминесцентные свойства ухудшаются.