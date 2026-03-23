Разработан материал для полноцветного лазерного освещения

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Ученые Дальневосточного федерального университета разработали композитный керамический люминофор для мощных лазерных источников света, который оказался устойчивее к нагреву, чем коммерческие аналоги, и позволил повысить индекс цветопередачи на 15% без потери яркости, сообщили в пресс-службе Российского научного фонда (РНФ).
«Ученые из Дальневосточного федерального университета (Владивосток) с коллегами разработали композитный керамический люминофор, состоящий из двух компонентов (фаз): термостойкого оксида алюминия и люминесцентного гадолиний-алюминий-галлиевого граната, дополнительно содержащего небольшое количество ионов церия», — говорится в сообщении.
Разработка решает одну из ключевых проблем лазерного освещения. Как отмечают авторы, лазерные источники света превосходят светодиодные по мощности и яркости, а их эффективность почти не снижается при росте силы тока. Поэтому сверхъяркие белые лазерные диоды рассматриваются для автомобильных фар, прожекторов для авиационных, подводных и надводных аппаратов, а также для поисково-спасательных работ. Однако распространенные зелено-желтые люминофоры не позволяют получать полноцветное освещение, близкое к солнечному, и при лазерном возбуждении быстро перегреваются, из-за чего падают яркость и контрастность, а сам материал разрушается. По данным ученых, максимальная цветопередача достигается при замене 10−20% атомов алюминия атомами галлия. При более высоком содержании галлия люминесцентные свойства ухудшаются.
Отдельно ученые зафиксировали и технологическое ограничение: если доля замещения алюминия галлием достигает 50% и более, в материале возникает фосфоресценция — послесвечение длительностью от одной до шести минут после прекращения воздействия лазером. Такой эффект, как отмечается в работе, неприемлем, например, для автомобильного освещения, где требуется мгновенное отключение фар.
Ученые подобрали состав так, чтобы керамика сочетала оптимальные параметры светоотдачи и индекса цветопередачи. В результате устойчивость материала к нагреву при возбуждении лазером оказалась в разы выше, чем у коммерческих люминофоров. Созданный на его основе прототип показал спектр света, близкий к обычному дневному, а предметы под таким освещением выглядят естественнее, чем при использовании люминофоров, дающих зелено-желтый или холодный синий оттенок.
В перспективе материал может применяться в автомобильной промышленности для фар нового поколения, в системах глубоководного наблюдения, а также в хирургической технике, где особенно важна точная цветопередача. Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда, опубликованы в Journal of Advanced Ceramics. В исследовании участвовали сотрудники Института автоматики и процессов управления ДВО РАН, Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» и Шанхайского института керамики Китайской академии наук.