Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новая книга Андрея Кропоткина «Калининград. Россия» появилась во всех библиотеках города

Парламентарий рассказал о работе над изданием.

Источник: Клопс.ru

Председатель Законодательного собрания, член Союза писателей РФ Андрей Кропоткин представил новую книгу «Калининград. Россия» и передал её в библиотеки региона. Об этом парламентарий рассказал «Клопс».

На встрече с сотрудниками Центральной библиотечной системы спикер регионального парламента поделился тем, как создавалось издание, рассказал о работе в архиве и с очевидцами событий.

«Всегда рад встречам с сотрудниками наших библиотек. Не могу не отметить, что сегодня это не просто читальные залы, а современные интерактивные площадки: концертные залы, картинные галереи, места для проведения круглых столов и творческих встреч», — заметил Кропоткин.

За всё время сотрудничества в фонды было передано уже 1,5 тысячи экземпляров книг Андрея Кропоткина. Новое издание стало восьмым по счёту.

Книга посвящена судьбе первых переселенцев.