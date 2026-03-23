Роспотребнадзор намерен подать иск к организатору концерта Славы в Пензе

Ранее Слава сообщала об отмене гастрольного тура после инцидента на концерте в Пензе. Концерт певицы состоялся 1 марта в киноконцертном зале «Пенза» вместимостью 1,6 тысячи зрителей. Жители города, побывавшие на мероприятии, в соцсетях жаловались на некачественное выступление певицы, а также на якобы хамство с ее стороны в общении со зрителями. После этого Слава заявила, что подала в суд из-за скандала на концерте в Пензе.