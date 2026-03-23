95 молодых семей в Калининградской области получили жилищные сертификаты

В Калининградской области завершили выдачу свидетельств на социальную выплату по программе «Молодая семья» на 2026 год. Меры поддержки на улучшение жилищных условий получили 95 семей. Общая сумма финансирования из бюджетов всех уровней составила 125 млн рублей.
Полученные средства можно потратить на покупку или строительство жилья, а также направить на первоначальный взнос по ипотеке или погашение основного долга. Реализовать сертификат необходимо до сентября 2026 года.
В 2025 году благодаря программе жилищные условия улучшили 108 семей, из которых 36 — многодетные.
Прием заявлений на участие в программе на 2027 год продлится до 31 мая. Претендовать могут семьи, где возраст супругов (или родителя в неполной семье) не превышает 35 лет. Обязательные условия: регистрация в Калининградской области, признание нуждающимися в улучшении жилищных условий и наличие подтвержденного дохода для оплаты оставшейся стоимости жилья.
Размер выплаты рассчитывается индивидуально — в зависимости от количества членов семьи и норматива стоимости квадратного метра. Подробные условия участия опубликованы на сайте регионального минстроя.