95 молодых семей в Калининградской области получили жилищные сертификаты

Прием заявлений на участие в программе на 2027 год продлится до 31 мая. Претендовать могут семьи, где возраст супругов (или родителя в неполной семье) не превышает 35 лет. Обязательные условия: регистрация в Калининградской области, признание нуждающимися в улучшении жилищных условий и наличие подтвержденного дохода для оплаты оставшейся стоимости жилья.