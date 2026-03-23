Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России появился новый ГОСТ на спортивную одежду

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. В России разработали новый ГОСТ на спортивную одежду, который вступает в силу с 30 ноября, говорится в сообщении Росстандарта.

«Новый ГОСТ на спортивную одежду. Безопасность продукции легкой промышленности уже регулируется техническим регламентом ТР ТС 017/2011 и санитарно-гигиеническими нормами… Принят межгосударственный" 32993–2024" “Одежда спортивная. Общие технические условия”, который будет действовать во всех странах ЕАЭС. В России он вступает в силу с 30 ноября 2026 года с возможностью досрочного применения», — говорится в сообщении.

В Росстандарте отметили, что спортивная одежда является особой категорией. Она используется при повышенных физических нагрузках и должна не только быть безопасной, но и обеспечивать комфорт, прочность и функциональность. Так, новый стандарт устанавливает классификацию изделий по слоям, полу и сезонности; требования к воздухопроницаемости материалов; контроль уровня электростатического поля; нормы по содержанию свободного формальдегида; а также устойчивость окраски и качество цвета.

«ГОСТ не ограничивает дизайн — производители сохраняют свободу в выборе фасона и внешнего вида, но обязаны соблюдать требования к безопасности и функциональности», — добавили в Росстандарте.