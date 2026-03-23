Главные новости к вечеру 23 марта 2026 года

В МИД Ирана ответили на слова Трампа о пятидневном перемирии
Иран не ведет никаких переговоров с США, заявил иранский МИД. По утверждению ведомства, президент США Дональд Трамп объявил о продуктивных контактах сторон с целью снизить цены на энергоносители и выиграть время для реализации своих военных планов.
Кремль назвал лживыми сообщения о контактах с США по разведданным
В Кремле опровергли сообщения о том, что Москва предлагала Вашингтону отказаться от передачи разведывательных данных Киеву в обмен на аналогичный шаг в отношении Тегерана. Так пресс-секретарь президента РФ прокомментировал журналистам соответствующий материал издания Politico.
Посольство РФ: россиян среди экипажа задержанного танкера Deyna нет
Российские граждане отсутствуют среди экипажа танкера Deyna, шедшего из Мурманска и задержанного в Средиземном море ВМС Франции. Об этом сообщили в посольстве России.
Суд признал Галицкого и Almaz Capital экстремистским объединением
Александр Галицкий и основанный им инвестфонд Almaz Capital Partners признаны экстремистским объединением решением Тверского суда. Имущество бизнесмена на 8 млрд руб. перейдет в доход государства.