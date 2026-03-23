Главные новости к вечеру 23 марта 2026 года

Дайджест главных новостей к вечеру 23 марта 2026. Что произошло в России и мире — ключевые события дня. Последние новости общества, экономики, политики.

В МИД Ирана ответили на слова Трампа о пятидневном перемирии

Источник: РИА "Новости"

Иран не ведет никаких переговоров с США, заявил иранский МИД. По утверждению ведомства, президент США Дональд Трамп объявил о продуктивных контактах сторон с целью снизить цены на энергоносители и выиграть время для реализации своих военных планов.

Кремль назвал лживыми сообщения о контактах с США по разведданным

Источник: AP 2024

В Кремле опровергли сообщения о том, что Москва предлагала Вашингтону отказаться от передачи разведывательных данных Киеву в обмен на аналогичный шаг в отношении Тегерана. Так пресс-секретарь президента РФ прокомментировал журналистам соответствующий материал издания Politico.

Посольство РФ: россиян среди экипажа задержанного танкера Deyna нет

Источник: Reuters

Российские граждане отсутствуют среди экипажа танкера Deyna, шедшего из Мурманска и задержанного в Средиземном море ВМС Франции. Об этом сообщили в посольстве России.

Суд признал Галицкого и Almaz Capital экстремистским объединением

Источник: РИА "Новости"

Александр Галицкий и основанный им инвестфонд Almaz Capital Partners признаны экстремистским объединением решением Тверского суда. Имущество бизнесмена на 8 млрд руб. перейдет в доход государства.

В Ленобласти отразили самую крупную атаку БПЛА

Источник: РИА "Новости"

Силы ПВО отразили наиболее крупную атаку БПЛА в Ленинградской области, уничтожив 70 целей. Подсчеты свидетельствуют о том, что сравнимая по масштабам атака была в сентябре 2025 года, когда над регионом уничтожили 30 БПЛА.

