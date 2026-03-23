В Красноярский край поступили 7 новых мусоровозов

Семь новых мусоровозов закупили для автопарка региональных операторов по вывозу твердых коммунальных отходов Красноярского края. Технику приобрели в ходе реализации нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в министерстве экологии региона.
Так, три мусоровоза с задней загрузкой на базе МАЗ закупил региональный оператор «Автоспецбаза». Новая техника пополнит автопарк из 29 машин, которые обслуживают территории Северной и Лесосибирской технологических зон. Мусоровозы оснащены камерой заднего вида с выводом изображения на монитор в кабине и системой автоматической разгрузки, управляемой с кнопочного пульта.
Региональный оператор «РОСТтех» приобрел еще четыре новые машины. Техника с боковой загрузкой отличаются высокой маневренностью, вместимостью и пониженным уровнем выбросов. Это уже вторая партия с начала года. В январе предприятие, обслуживающее девять технологических зон края, за свой счет закупило девять мусоровозов. В ближайшие два месяца предприятие планирует приобрести еще 16 машин.
«При рассмотрении обращений граждан нередко выясняется, что причиной сбоев становится сход техники с линии. Даже небольшой ремонт может привести к нарушению графика. Поэтому обновление и пополнение имеющихся мусоровозов имеет большое значение. Новые машины позволяют работать со всеми типами контейнеров и отходов, включая крупногабаритный мусор», — отметил министр экологии Красноярского края Владимир Часовитин.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.