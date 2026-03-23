В Красноярский край поступили 7 новых мусоровозов

Региональный оператор «РОСТтех» приобрел еще четыре новые машины. Техника с боковой загрузкой отличаются высокой маневренностью, вместимостью и пониженным уровнем выбросов. Это уже вторая партия с начала года. В январе предприятие, обслуживающее девять технологических зон края, за свой счет закупило девять мусоровозов. В ближайшие два месяца предприятие планирует приобрести еще 16 машин.