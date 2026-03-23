В Воронеже продают уникальную картину, созданную двумя дельфинами

За полотно владелец просит 12 миллионов рублей.

Картину, созданную двумя дельфинами Яшей и Яной из Карадагского океанариума, продают в Воронеже. Приобрести её можно на 12 миллионов рублей. Объявление разместили на популярном сервисе.

Картина была создана летом 2025 года. Продавец подчёркивает, что полотно является «творческой коллаборацией морских обитателей, ставшей воплощением гармонии и природной энергии». Каждый мазок выполнен дельфинами инстинктивно.

«Полотно отражает дух моря, передавая глубину эмоций и внутреннюю свободу дельфинов», — отмечает автор объявления.

Покупатель картины, по его словам, приобретёт не только предмет интерьера, но и символ оригинальности и самобытности, отражающей красоту окружающего мира.