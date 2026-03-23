Март станет самым теплым за последние десятилетия, считает синоптик

РИА Новости: март 2026 г в РФ станет самым теплым за последние десятилетия.

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Март 2026 года в России станет скорее всего самым теплым за последние десятилетия, сообщила РИА Новости ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.

«Самый теплый март был в 2007 году, когда среднемесячная температура составила плюс 4,4 градуса. Сейчас в марте 2026 года среднемесячная температура составила плюс 5.4 за 22 дня. И скорее всего через оставшиеся 8 дней, можно будет официально сказать, что этот март обогнал март 2007 года по показателям и стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений», — рассказала синоптик.