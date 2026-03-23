В Самаре досрочно отремонтировали теплосеть на Куйбышева и открыли движение

В Самаре досрочно завершили ремонт тепловой сети на улице Куйбышева в историческом центре Самары. Под проезжей частью заменили 50 метров изношенной теплотрассы — это повысит надежность теплоснабжения жилых домов и социальных объектов Самарского района, сообщает Т Плюс.
«Провели земляные работы, демонтировали изношенный участок трубы и проложили новую тепловую сеть. На весь период ремонта жители близлежащих шести домов были обеспечены отоплением. Асфальт уже восстановлен, все ограничения для проезда транспорта сняты», — рассказали в компании.
Движение автомобилей и общественного транспорта по улице Куйбышева возобновили.