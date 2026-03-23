В Волгограде дорожную технику переоборудуют под весну и лето — видео

В Волгограде муниципальные дорожно-коммунальные службы завершают подготовку спецтехники к теплому сезону. Переоборудованные машины уже начали выводить на улицы для наведения порядка после зимы. Подробности сообщили в администрации города.
Как только столбики термометров уверенно пошли вверх, специалисты МБУ «Северное» и «Южное» приступили к переоборудованию техники. Сейчас работы уже на финишной прямой: привычные зимние снегоотвалы на комбинированных дорожных машинах уступают место щёткам для подметания пыли и мелкого мусора.
Следом за тракторами и подметально-уборочными машинами на улицы выйдет поливомоечная техника — её задача мыть не только дорожное полотно, но и остановки, бордюры, ограждения.
видео: t.me/volgadmin