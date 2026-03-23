9 тысяч раков и 450 рыб за один день спасли полицейские Ростовской области

В Ростовской области полицейские за один день вернули в водоемы более 9 тысяч раков и свыше 450 рыб, изъятых из браконьерских сетей в акваториях двух водохранилищ. Рейд провели в рамках межведомственной операции «Путина — 2026», сообщает пресс-служба донского главка МВД.
По данным ведомства, стражи правопорядка также изъяли более 460 сетей и раколовных ловушек.
— В масштабных профилактических мероприятиях было задействовано свыше десятка плавсредств полиции и рыбохраны, а также беспилотные летательные аппараты, — говорится на сайте ГУ МВД России по Ростовской области.
Предотвращенный ущерб водным биоресурсам оценили примерно в миллион рублей. Оперативно-профилактические мероприятия на территории региона продолжаются.
