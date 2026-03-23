Волгоградцы взяли золото на чемпионате России по танцевальному спорту

За годы карьеры спортсмены добились заметных успехов на международной арене: в 2017 году они завоевали серебряные медали первенства мира среди юниоров, в 2019‑м — бронзовые медали первенства мира, в 2021‑м одержали победу на первенстве мира. В 2024 году пара взяла золото Кубка России, а в 2025‑м получила звание чемпионов мира по танцевальному спорту в европейской программе.