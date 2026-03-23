Две компании в Прикамье оштрафованы на 10,5 млн рублей за коррупцию

Руководители передавали деньги сотруднику Госавтоинспекции.

Источник: Комсомольская правда

По материалам прокуратуры к ответственности привлечены два юридических лица, работающих в сфере автомобильных перевозок. Общая сумма штрафов составила 10,5 млн рублей. Как установлено в ходе проверки, учредители этих организаций, которые одновременно выполняли функции руководителей, передавали деньги сотруднику Госавтоинспекции отдела МВД России «Чусовской». За вознаграждение он сообщал им о планируемых рейдах и помогал избегать привлечения водителей к ответственности за нарушения правил дорожного движения. Всего ему было передано более 1,5 млн рублей. По этим фактам прокуратура возбудила административные дела (незаконное вознаграждение от имени юридического лица).