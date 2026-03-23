В Кузбассе начали обучать тифлосурдопереводчиков

В Кузбассе проживают около 40 человек с одновременными нарушениями слуха и зрения. Для полноценного участия в жизни общества им необходима помощь в общении и передвижении. Тифлосурдопереводчики становятся связующим звеном между слепоглухими людьми и окружающим миром, обеспечивая доступ к информации и социальной адаптации.