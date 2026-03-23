В Кузбассе начали обучать тифлосурдопереводчиков

Обучение тифлосурдопереводу для людей с одновременным нарушением слуха и зрения началось на базе Кемеровского отделения Всероссийского общества глухих в Кузбассе по нацпроекту «Семья». Об этом сообщили в министерстве социальной защиты населения региона.
В Кузбассе проживают около 40 человек с одновременными нарушениями слуха и зрения. Для полноценного участия в жизни общества им необходима помощь в общении и передвижении. Тифлосурдопереводчики становятся связующим звеном между слепоглухими людьми и окружающим миром, обеспечивая доступ к информации и социальной адаптации.
Курсы организованы в рамках проекта «Горизонты возможностей», направленного на создание безбарьерной среды и интеграцию людей с инвалидностью. Совместно с Кузбасским центром образования разработана программа, включающая теорию и практикумы с применением современных методик. Обучение пройдут 11 тифлосурдопереводчиков и девять специалистов из городов Кузбасса.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.