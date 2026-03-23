Трусенева: установки не пускать детей в 10-й класс нет

«Тут очень важно и родителям, и ребятам понимать, что у нас на старших ступенях обучения изучаются предметы на углублённом уровне. К этому надо быть готовым морально, физически и понимать уже, что тебе будет интересно. Поступая в десятый класс, проходя программу старшей школы, необходимо будет сдавать единый государственный экзамен как минимум по двум обязательным предметам: русскому языку и математике, чтобы получить аттестат за курс средней школы. Всех ребят независимо от их результатов, если они удовлетворительные за курс основной школы, мы обязаны взять в десятый класс. Просто надо обращать внимание на профиль школы. И сейчас как раз самое время родителям посмотреть, какие предметы нужны для поступления на тот или иной профиль, чтобы более осознанно это делать», — добавила Трусенева..