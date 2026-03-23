По Народной программе Единой России до 2030 года газифицируют не менее 1,6 млн домовладений

До 2030 года в рамках новой Народной программы «Единой России» к газу подключат около 1,6 миллиона домовладений, сообщил секретарь Генсовета партии Владимир Якушев. Он отметил, что газификация является одной из важнейших задач, поставленных президентом Владимиром Путиным. Она значительно повышает качество жизни людей, поэтому в Народной программе единороссов ей отводится особое место. С начала действия проекта в 2021 году к газу подключили свыше 1,1 миллиона домовладений.
«Этот проект — про комфорт в домах, новые возможности для семей и реальное повышение качества жизни на местах. Наличие газа в доме даже в самых отдалённых уголках страны стало нормой — это экологичное и экономичное топливо», — подчеркнул Владимир Якушев.
Он отметил, что волонтеры и представители «Единой России» активно помогают жителям регионов принять участие в программе газификации. Они объясняют людям, как присоединиться к ней и использовать свое право на льготы.
По словам члена Генсовета партии, генерального директора компании «Газпром межрегионгаз» Сергея Густова, с начала запуска программы россияне активно подавали заявки на догазификацию. К сегодняшнему дню создали техническую возможность подключения для более чем 1,8 миллионов домов.
«Были периоды, когда в неделю поступало по пять-шесть тысяч заявок. Традиционно с наступлением тёплого сезона активность растёт: люди думают о возможности отопления газом следующей зимой», — рассказал Сергей Густов.
После того, как граждане подают заявки на догазификацию, специалисты консультируют хозяев домовладений по выбору оборудования отечественного производства. До границ участков газ подводится за счет компании Газпром.
Участники программы догазификации могут воспользоваться мерами поддержки. По поручению президента России размер такой помощи должен составлять не менее 100 тысяч рублей. За счет льготных средств жители могут погасить расходы на прокладку сетей по участку и в доме, а также компенсировать покупку газового оборудования.
Российские регионы также вводят свои меры поддержки программы догазификации. Например, власти Пермского края оплачивают из регионального бюджета строительство газопровода внутри участка. Правительство Ленинградской области предоставляет жителям компенсацию до 300 тысяч рублей. Этих денег хватает на то, чтобы полностью покрыть расходы на оборудование внутри дома.
«Программа догазификации касается в первую очередь домовладений, в том числе и в СНТ, газифицированных населённых пунктов, но также распространяется и на медицинские и образовательные учреждения», — напомнили в «Единой России».
Для того, чтобы подать заявку на догазификацию, можно воспользоваться сайтом Единого оператора газификации или порталом «Госуслуги». Кроме того, заявку можно оформить в офисах и клиентских центрах «Газпром межрегионгаз» или в МФЦ. Для ее подачи достаточно всего трех документов: паспорта, СНИЛС и свидетельства о праве собственности на участок и дом.
Напомним, инициатором программы социальной газификации стал президент Владимир Путин. Выступая с посланием к Федеральному Собранию, глава государства поставил задачу по максимальному подключению досмовладений к газовым сетям. С 1 декабря 2022 года программа социальной догазификации стала бессрочной.