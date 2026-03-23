Итоги ликвидации свалок в Воронеже обсудили на совещании в мэрии

Еженедельное совещание прошло под председательством мэра Сергея Петрина в администрации Воронежа 23 марта.
Руководитель управления экологии Галина Воробьева представила доклад о ликвидации захламленных территорий и объектов накопленного вреда окружающей среде.
«За последние годы администрацией Воронежа принят комплекс значимых мер для улучшения качества жизни горожан, включая рекультивацию наиболее опасных объектов накопленного вреда», — подчеркнула Галина Леонидовна.
Так, в 2023 году была успешно рекультивирована свалка на ул. Землячки, 29, где на площади 6,6 гектаров длительное время хранилось более 200,5 миллионов кубических метров отходов. Объект был исключен из реестра объектов накопленного вреда в 2024 году. Работы проводились в рамках федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология».
Сейчас на участке продолжается биологический этап восстановления: высажено 120 слив и 120 елей. Специалисты будут мониторить состояние природной среды до 2028 года. Уже отмечена положительная динамика: концентрация загрязняющих веществ в пробах почв и воды снижается.
Также администрацией организована рекультивация другого объекта накопленного вреда — «Иловые карты» по ул. Антокольского", площадью 19,7 гектаров.
Еще один проблемный объект — бывший городской полигон твердых коммунальных отходов в карьере рудника «Средний» в Семилукском районе. Проект его рекультивации получил положительные заключения госэкспертиз в 2024 году. Сейчас идет поиск источников финансирования для проведения работ.
Управы районов ведут планомерную работу по уборке подведомственных территорий. В результате принятых мер в прошлом году из семи свалок, указанных в перечне проекта «Инфраструктура для жизни», ликвидировано шесть.
О реализации промышленной политики доложила руководитель управления развития предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики Юлия Провоторова. Она сообщила о возможности заключения договоров о целевом обучении по программам высшего образования. Такие договоры, заключаемые между администрацией города, предприятиями, гражданами и образовательными организациями, предусматривают взаимные обязательства всех сторон.
Управление развития предпринимательства посредством единой цифровой платформы «Работа в России» сформировало заявку в части организации целевого обучения. Первый договор уже подписан: с 1 сентября студент успешно осваивает специальность «Электроэнергетика и электротехника» на первом курсе вуза.
В декабре впервые состоялась «Ярмарка вакансий». Мероприятие, собравшее около тысячи человек, позволило соискателям напрямую пообщаться с представителями промышленных предприятий, узнать о вакансиях и требованиях к кандидатам.
Также актуальным вопросом промышленных предприятий сейчас является внедрение искусственного интеллекта. Практические примеры подтверждают, что ИИ уже приносит пользу, снижая простой оборудования, экономя ресурсы и время.