Турпоток в Керженский заповедник вырос в два раза за четыре года

«В Нижегородской области начали обучать инструкторов экотуризма и экскурсоводов особо охраняемых природных территорий. С марта по октябрь более 350 человек пройдут образовательную программу, которая позволит подготовить более 300 волонтеров и 25 инструкторов экологического туризма, а также 30 гидов по особо охраняемым природным территориям. Эта работа финансируется за счет гранта Президентского фонда природы, выигранного Нижегородским областным туристским клубом», — рассказал губернатор.