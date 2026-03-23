Турпоток в Керженский заповедник вырос в два раза за четыре года

Турпоток в Керженский заповедник вырос в 2,1 раза за последние четыре года, об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем канале в национальном мессенджере Max.
Одной из точек притяжения стала экскурсионная тропа «Земля оленей» (0+), созданная вокруг демонстрационного вольера. С 2014 года специалисты занимаются восстановлением популяции лесного северного оленя. Благодаря их усилиям этот вид больше не значится в Красной книге региона как исчезнувший.
Глава региона подчеркнул, что сейчас уделяется внимание образовательному направлению в развитии экотуризма.
«В Нижегородской области начали обучать инструкторов экотуризма и экскурсоводов особо охраняемых природных территорий. С марта по октябрь более 350 человек пройдут образовательную программу, которая позволит подготовить более 300 волонтеров и 25 инструкторов экологического туризма, а также 30 гидов по особо охраняемым природным территориям. Эта работа финансируется за счет гранта Президентского фонда природы, выигранного Нижегородским областным туристским клубом», — рассказал губернатор.
В рамках проекта запланированы пять экспедиций по разведке перспективных маршрутов для новых экотроп на особо охраняемых природных территориях. А также 25 волонтерских мероприятий по мониторингу состояния уже существующих троп.
Развитие инфраструктуры для экотуризма решает задачи сразу двух национальных проектов — «Экологическое благополучие» и «Туризм и гостеприимство».