В Петербурге на 50-м году жизни умер актер Александр Хомик из «Улиц разбитых фонарей»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 марта, ФедералПресс. В понедельник, 23 марта, на 50-м году жизни скончался артист театра и кино Александр Хомик. О смерти актера сообщил его друг, артист хора Мариинского театра Алексей Дмитрук, опубликовав пост в социальных сетях.

Источник: РИА "Новости"

По словам Дмитрука, Александра увезла скорая помощь, и врачи боролись за его жизнь на протяжении пяти дней, но спасти артиста не удалось. Друзья дружили на протяжении 28 лет, вместе выступали на сцене, поддерживали друг друга во всем. Александр Хомик был крестным отцом детей Дмитрука.

Александр Хомик окончил Государственную академию театрального искусства, работал в Санкт-Петербургском художественном театре и других театральных площадках. Широкому зрителю он запомнился по ролям в популярных сериалах «Улицы разбитых фонарей» («Менты») и «Тайны следствия», пишет Neva.Today.