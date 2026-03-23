Губернатор Ростовской области назначил своих заместителей

Глава Ростовской области Юрий Слюсарь назначил своим первым заместителем Владимира Ревенко. Об этом он сообщил в своем канале в Mах.
Правая рука губернатора курирует ЖКХ, строительство, архитектуру, территориальное развитие, вопросы жилищного и строительного надзоров. Также дополнительно Ревенко будет заниматься вопросами регулирования тарифов.
«Впереди — масштабные и срочные проекты: водоснабжение в городах Гуково и Шахты, модернизация ТЭЦ-2. Здесь особенно важно выстроить плотное взаимодействие с федеральным центром и акционерами энергоснабжающих организаций», — отметил руководитель региона.
Министр сельского хозяйства и продовольствия Анна Касьяненко получила статус заместителя губернатора. По словам Слюсаря, расширение полномочий министерства даст возможность более оперативно решать задачи поддержки аграриев на всех уровнях.
На должность заместителя донского главы по вопросам региональной и муниципальной политики, социально-политических коммуникаций и молодежной политики назначен Дмитрий Шарков, который, в том числе, должен обеспечить права избирателей на предстоящих выборах в Госдуму РФ.
В правительстве Ростовской области произошли и другие кадровые изменения.