Синоптик рассказал, каким будет лето в Москве

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Погода летом в Москве будет неустойчивая, временами будут идти сильные ливни и грозы, а один из месяцев станет жарким, сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
«Говорить о том, что лето будет однородно теплым, такого говорить нельзя по определению. Говорить о том, что оно будет чрезвычайно жарким, я бы тоже не рисковал. Но один из месяцев, я не буду уточнять какой, совершенно определенно будет», — рассказал Шувалов.
Он подчеркнул, что эта неустойчивость, размашистая синусоида в погоде, будет прослеживаться и весной, и летом. Эта погода совершенно определенно будет сопровождаться сильными ливнями или грозами.