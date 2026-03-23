Калининградцам назвали 7 мест, где летом можно будет купаться, отдыхать и заниматься спортом

Источник: Клопс.ru

В Калининграде назвали 7 водоёмов, где разрешат купаться, отдыхать и заниматься спортом и туризмом. Перечень подготовлен городской администрацией и опубликован в понедельник, 23 марта.

В список вошли:

озеро Пелавское; пруд Шенфлиз; пруд Голубые озёра; озеро Карповское; пруд Верхний; река Преголя на участке между Второй и Восточной эстакадой; акватория Калининградского залива.

Разрешение на водные процедуры ещё должна выдать санитарно-эпидемиологическая служба перед купальным сезоном.

В Калининграде на озере Поплавок перевернулась уникальная машина-амфибия, которая чистит водоёмы от мусора и водорослей.