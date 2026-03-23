В феврале спрос жителей Ростовской области на вторичное жилье по ипотеке вырос на 5%

Аналитический центр Домклик изучил итоги февраля 2026 года на рынке ипотечного кредитования Сбера.

Второй месяц весны ознаменовался структурными изменениями: благодаря смягчению денежно-кредитной политики россияне стали активнее оформлять рыночную (базовую) ипотеку, что привело к резкому росту сегмента вторичного жилья. Ростовская область традиционно вошла в число лидеров по объёмам выдач, продемонстрировав региональную специфику.

Так, по итогам февраля 2026 года Сбер выдал россиянам ипотечные кредиты на общую сумму 209,7 млрд руб., что на 72,3% превышает показатели февраля 2025 года. Доля рыночной ипотеки по итогам месяца составила 37,3%, что на 20 п.п. выше январских значений. Рост востребованности базовых программ напрямую повлиял на структуру спроса по типам жилья: доля «вторички» достигла 29,5% (+16,3 п.п. к январю), обновив максимум с марта 2024 года.

В Ростовской области по итогам февраля зафиксирована одна из самых высоких в стране доля льготной ипотеки. По данным аналитиков Домклик, регион занимает 3-е место в России по доле «Семейной ипотеки» в общей структуре выдач — 76% от общего объёма кредитования пришлось на эту программу (в Республике Адыгея — 90,3%, Астраханской области — 76,8%). Доля рыночной ипотеки в регионе составила 21%, ещё 1,4% заняла IT-ипотека.

В структуре сделок по типу жилья Ростовская область сохраняет статус региона с высоким спросом на новостройки — их доля составила 72,5%. Однако главным трендом февраля стал значительный рост интереса к готовым квартирам: доля вторичного рынка выросла на 5 процентных пунктов по сравнению с январем, достигнув 11,6%. Ещё 14,5% заняла загородная недвижимость, что говорит о диверсификации интересов покупателей.

Елена Руфова, заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка:

«Февральская статистика отражает сразу несколько важных трендов, которые мы видим на Дону. Во-первых, наш регион сохраняет высочайшую потребность в программах с господдержкой — высокий спрос на “Семейную ипотеку” (76% от общего объёма выдач) сохраняется несмотря на февральские изменения условий программы. Во-вторых, мы наблюдаем долгожданное оживление рынка готового жилья. Жители Ростовской области, отложившие покупку квартир в 2024 году, начали возвращаться на рынок благодаря снижению ключевой ставки. Рост доли вторичного рынка на 5 п.п. за месяц — яркое подтверждение того, что ипотека становится более доступной и востребованной для широкого круга покупателей. Рыночные программы становятся реальным инструментом для улучшения жилищных условий дончан, и мы ожидаем закрепления этого тренда в течение года».

Источник: пресс-служба Сбербанка.