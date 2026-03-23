Мэрия нашла подрядчика для ремонта ул. Полоцкой за 62,9 млн рублей

В настоящее время компания «Мосинжиниринг» является одним из ведущих подрядчиков, занимающихся ремонтом улиц в Калининграде. При этом качество выполняемых работ порой вызывает вопросы. Один из примеров — ул. Красная. В июле 2023 года жители улицы сообщали «Новому Калининграду», что подрядчик повредил большое количество деревьев, ободрал кору, обрубил корни и причинил другой вред. Кроме того, местные жители жаловались на качество работ, в частности, криво уложенную и поломанную плитку. Она оказалась разбитой в некоторых местах на участке от улицы Карла Маркса до Захаровского рынка. Горвласти объясняли проблемы тем, что «на только что уложенную плитку произошел заезд транспортного средства», и заявляли, что «трагедии делать не нужно». Компания занимается также ремонтом ул. Орудийной.