Возможность записать ребенка в 1 класс на «Госуслугах» откроется с 1 апреля

По данным прошлого года, через портал госуслуг было подано более 1,1 млн заявлений в первый класс, что на 13% больше, чем годом ранее. Онлайн-сервис помог родителям 75% детей в регионах, где доступна электронная запись, а всего с его помощью были зачислены около двух третей всех первоклассников в стране. Чаще всего сервисом записи в школу пользовались в Санкт-Петербурге, Свердловской области, Дагестане, Татарстане и Башкирии.