Возможность записать ребенка в 1 класс на «Госуслугах» откроется с 1 апреля

Родители будущих первоклассников благодаря реализации нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» могут подготовиться к записи детей в школу. С 17 марта доступно создание черновика заявления: это позволяет заранее заполнить все необходимые данные и на портале госуслуг с 1 апреля, в день начала приемной кампании, отправить его в несколько кликов, сообщили в Минцифры РФ.
Прием проходит в два этапа. С 1 апреля по 30 июня документы принимают в школы по месту регистрации ребенка, а также от семей, имеющих льготы. С 6 июля по 5 сентября подать заявление смогут родители детей, не проживающих на закрепленной территории, — при наличии свободных мест.
На портале «Госуслуги» можно заранее выбрать школу, указать льготы и параметры обучения. Большая часть информации подставляется автоматически из личного кабинета, поэтому заполнение занимает минимум времени. После формирования черновика появляется таймер обратного отсчета, который показывает, когда можно отправить заявление. За день до старта кампании пользователи получают дополнительное напоминание.
По данным прошлого года, через портал госуслуг было подано более 1,1 млн заявлений в первый класс, что на 13% больше, чем годом ранее. Онлайн-сервис помог родителям 75% детей в регионах, где доступна электронная запись, а всего с его помощью были зачислены около двух третей всех первоклассников в стране. Чаще всего сервисом записи в школу пользовались в Санкт-Петербурге, Свердловской области, Дагестане, Татарстане и Башкирии.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.