На Кубани в больнице обнаружили 100-килограммовую авиабомбу. Видео

С территории центральной районной больницы в Темрюке росгвардейцы вывезли и уничтожили 100-килограммовую авиабомбу времен Великой Отечественной войны.

Василий Лейко
Автор Новости Mail

Специалисты-взрывотехники Росгвардии обезвредили 100-килограммовую фугасную авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны, обнаруженную на территории центральной районной больницы в Темрюке. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю.

Покрытую коррозией опасную находку заметили рабочие во время проведения земляных работ и незамедлительно проинформировали экстренные службы. Прибывшие на место взрывотехники группы разминирования ОМОН «Пластун» Росгвардии обследовали металлический предмет и идентифицировали его как ФАБ-100.

С соблюдением всех необходимых мер безопасности боеприпас был извлечен из земли и уничтожен после вывоза на безопасное расстояние от жилого сектора.