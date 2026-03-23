На Кубани в больнице обнаружили 100-килограммовую авиабомбу. Видео

Специалисты-взрывотехники Росгвардии обезвредили 100-килограммовую фугасную авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны, обнаруженную на территории центральной районной больницы в Темрюке. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю.
Покрытую коррозией опасную находку заметили рабочие во время проведения земляных работ и незамедлительно проинформировали экстренные службы. Прибывшие на место взрывотехники группы разминирования ОМОН «Пластун» Росгвардии обследовали металлический предмет и идентифицировали его как ФАБ-100.
С соблюдением всех необходимых мер безопасности боеприпас был извлечен из земли и уничтожен после вывоза на безопасное расстояние от жилого сектора.