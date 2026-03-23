Народные приметы на 24 марта: сегодня надо плакать

По народному календарю сегодня Ефимов день. Этот день старались провести в слезах. По поверью, если на Ефима выплакать все слезы, потом весь год ждет счастье.
Сегодня надо прислушиваться к кукушкам, услышав голос птицы, нужно позвенеть монетами, чтобы финансовое благополучие не покидало. Сегодня нельзя спрашивать кукушку, сколько жить осталось, чтобы не сократить себе жизнь.
Сегодня нельзя оставлять на столе хлеб, чтобы не привлечь финансовые проблемы.
Народные приметы на 24 марта:
— мыши бегают в поле — год будет неурожайным;
— вороны сидят на земле — к похолоданию;
— дует сильный ветер — весна будет холодной;
— птицы вьют гнезда в тени — лето будет жарким.
