В Москве задержали курьера, причастного к обману пенсионерки из Соликамска

Спустя несколько дней женщине сообщили, что на её имя оформлен крупный кредит, а затем убедили подписать документ о неразглашении. Позже аферисты, представившись сотрудниками Росфинмониторинга, настояли на срочной продаже автомобиля. Полученные деньги женщине предложили передать в Москве якобы для проведения финансовой проверки. Будучи уверенной, что помогает правоохранителям, пенсионерка строго следовала указаниям. Она продала машину за 750 тысяч рублей, купила билет и вылетела в столицу. Там по указанному адресу передала деньги курьеру, получив взамен документ, похожий на инкассационный.