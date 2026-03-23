В Москве задержали курьера, причастного к обману пенсионерки из Соликамска

Полицейские задержали в Москве молодого человека, который забрал деньги у 80-летней жительницы Соликамска, ставшей жертвой телефонных мошенников. С заявлением женщина обратилась в правоохранительные органы после того, как поняла, что её обманули.
По словам потерпевшей, сначала с ней связался человек, представившийся её бывшим руководителем. Общение происходило в мессенджере: собеседник сообщил о якобы совершённом на него покушении и попросил помочь сотрудникам спецслужб в расследовании. После согласия пенсионерки мошенники начали действовать более активно. Они присылали ей видеозаписи «с места преступления» и списки подозреваемых.
Спустя несколько дней женщине сообщили, что на её имя оформлен крупный кредит, а затем убедили подписать документ о неразглашении. Позже аферисты, представившись сотрудниками Росфинмониторинга, настояли на срочной продаже автомобиля. Полученные деньги женщине предложили передать в Москве якобы для проведения финансовой проверки. Будучи уверенной, что помогает правоохранителям, пенсионерка строго следовала указаниям. Она продала машину за 750 тысяч рублей, купила билет и вылетела в столицу. Там по указанному адресу передала деньги курьеру, получив взамен документ, похожий на инкассационный.
Настороженность у неё появилась только после того, как связь с «кураторами» внезапно прервалась. Дозвониться до них она больше не смогла, после чего обратилась в полицию.
В ходе оперативной работы сотрудники уголовного розыска из Соликамска совместно с московскими коллегами установили личность подозреваемого. Его задержали — им оказался 22-летний житель Курской области.
Сейчас молодой человек находится под домашним арестом в Подольске. Полицейские проверяют его возможную причастность к другим аналогичным преступлениям и устанавливают соучастников. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.