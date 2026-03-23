В Воронежской области на 19% увеличат площадь обработок от комаров

В преддверии летнего сезона в правительстве Воронежской области обсудили вопросы обработок территорий от комаров и клещей. По данным регионального управления Роспотребнадзора, в этом году в связи с ранней весной активность паразитов начнется раньше. Температура выше климатической нормы на 3,1 градуса.
По словам главного государственного санитарного врача области Игоря Механтьева, с учетом эпидемиологических данных и результатов энтомологических обследований в 2026 году запланировано существенное увеличение объемов работ. Например, площади обработок от летающих комаров увеличат на 19% — до 1317,5 га, против клещей — на 12,6%, до 1566,6 га.
На эти цели выделяется более 10,6 млн рублей, включая средства областного и муниципальных бюджетов, а также внебюджетные источники.