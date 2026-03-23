Калининградка завоевала серебро на чемпионате России по боевому самбо

Серпухов принял первый в истории России чемпионат по женскому боевому самбо, на котором калининградка Анжела Гаспарян завоевала серебряную медаль в весовой категории свыше 80 кг. Как сообщает пресс-служба областного минспорта в решающем поединке Анжела уступила представительнице Северной Осетии Кристине Макиевой.
Отметим, по итогам чемпионата сформирован состав сборной, которая представит Россию на предстоящих чемпионате мира и этапах Кубка мира.
Теперь нашей землячке предстоит подготовка к Чемпионату Европы по боевому самбо.