Калининградка завоевала серебро на чемпионате России по боевому самбо

Серпухов принял первый в истории России чемпионат по женскому боевому самбо, на котором калининградка Анжела Гаспарян завоевала серебряную медаль в весовой категории свыше 80 кг. Как сообщает пресс-служба областного минспорта в решающем поединке Анжела уступила представительнице Северной Осетии Кристине Макиевой.