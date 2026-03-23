В донском парке «Дружба» снесут все, что успели построить. Контракт на реконструкцию парка был заключен в 2022 году.
Пресс‑служба правительства Ростовской области сообщила, что все возведённые в парке «Дружба» (Ростов‑на‑Дону) конструкции подлежат сносу из‑за недобросовестных действий подрядчика. При этом работы по благоустройству территории продолжатся: власти готовят контракт на проектирование южной части парка.
Общая стоимость заключенного контракта составила 562,3 млн рублей. Подрядчиком выступила компания «Автомагистраль СК». Завершение работ планировалось к осени 2024 года, но за два месяца до сдачи объекта его готовность достигала лишь 35%.
Подрядчик объяснял отставание от графика проблемами, выявленными уже после начала работ, и настаивал на корректировке проекта и сметы. В результате все ранее возведённые объекты в парке демонтируют, а реконструкцию территории продолжат с новыми решениями.