Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В донском парке «Дружба» снесут все, что успели построить

Контракт на реконструкцию парка был заключен в 2022 году.

Пресс‑служба правительства Ростовской области сообщила, что все возведённые в парке «Дружба» (Ростов‑на‑Дону) конструкции подлежат сносу из‑за недобросовестных действий подрядчика. При этом работы по благоустройству территории продолжатся: власти готовят контракт на проектирование южной части парка.

Общая стоимость заключенного контракта составила 562,3 млн рублей. Подрядчиком выступила компания «Автомагистраль СК». Завершение работ планировалось к осени 2024 года, но за два месяца до сдачи объекта его готовность достигала лишь 35%.

Подрядчик объяснял отставание от графика проблемами, выявленными уже после начала работ, и настаивал на корректировке проекта и сметы. В результате все ранее возведённые объекты в парке демонтируют, а реконструкцию территории продолжат с новыми решениями.